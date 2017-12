Scotti, Papi e la scivolata da "The Wall"

Altri elementi del gioco sono un montepremi in ogni buca sottostante, e un drappello di concorrenti uniti da vincolo familiare. I quali concorrenti, tra una domanda a scelta multipla e l’altra - quelle che ti fanno fare di meno la figura dell'ignorantone -, talora confessano squarci di vita quotidiana allo stesso Scotti che insuffla loro la fiducia di un pretone di provincia. Onestamente, guardando "The Wall" si ha la sensazione che ci sia di meglio in giro. Se non fosse per il tocco di Gerry, l'orchite sarebbe dietro l'angolo. Ma il programma va bene, se ne progetta una versione vip in prima serata, e buon per Mediaset che torna a godere di Gerry, la sua terza potenza industriale.



"The Wall", naturlamente, è criticabilissimo. Ma mi fa specie che a scaricargli addosso badili di melma sia, inelegantemente, Enrico Papi. Che, ospite a Tv Talk, ha sparato: "Ci sono sempre gli stessi conduttori. Uno vede 'The Wall' e si aspetta che si apra la botola! Non so se questo tipo di game vada bene agli italiani. Prima si sperimentava di più, si sperimenta meno nella conduzione". Critica che potrebbe avere un senso. Se non la esprimesse Papi. Papi, il miglior portatore d’ansia del video. Uno che gioca con l’aria fritta e butta tutto in vacca da vent'anni e che ora, su Tv 8 conduce un game concorrente, "Guess My Age". Che non è altro che un format francese rubato a un vecchio programma Rai di Gianni Ippoliti (lui sì, sperimentatore spesso troppo in anticipo sui tempi). La differenza tra la statura dei conduttori sta nei dettagli...