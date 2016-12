Roberto Cecchetto presenta "Live at Cape Town"

Mercoledì 14 ottobre, alle ore 21, presso l’Auditorium di Settimo Milanese, Roberto Cecchetto Core Trio ha dato il via alla prima edizione di "Dancing On The Strings", la rassegna, ideata da Antonio Ribatti e Gianni Barone, dedicata agli strumenti a corda che si pone al di là di ogni possibile confine di genere.



A Roberto ospite questa settimana a "Jazz Meeting" abbiamo chiesto come è nato il progetto

"Il Core Trio è il risultato dell’incontro artistico con Andrea Lombardini e Phil Mer, due musicisti meravigliosi, che hanno la capacità di mettersi totalmente al servizio della musica. Quando incontro questo genere di musicisti cerco sempre di pensare a qualche possibile progetto da fare insieme, non sempre questo poi si realizza ma in questo caso è stato facile, dopo una prova ho capito che si poteva cominciare, ed ecco il Core Trio".



A "Dancing on the strings" presenterete il vostro progetto 'Live at Cape Town' cosa significa per voi confrontarvi con il pubblico?

"Fare musica è un privilegio che necessita di essere condiviso, è nella natura stessa della musica: l'ascolto, la condivisione, quindi suonare con e per gli altri è assolutamente un elemento imprescindibile del fare musica". "In questa occasione presenteremo il disco in uscita per la NAU Records e registrato dal vivo al Cape Town Cafè di Milano locale molto simile ad alcuni club di Brooklyn".



Per te partecipare ad un festival dedicato alle corde è un po' come essere "a casa"?

"Essere a casa" per me è fare musica con persone che stimo e con musicisti liberi da egocentrismi e che si mettono completamente al servizio della musica, questo mi mette nelle condizioni ideali di fare ciò che amo fare, e cioè suonare". "Che sia ad un festival o un piccolo club poco importa.