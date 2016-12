Renzi, la Ue e... Posillipo

Renzi ha uno strano rapporto con l'Unione Europea. Ogni giorno scopre qualcosa che non va nelle disposizioni, nei regolamenti, nelle strategie, nelle direttive, negli accordi con e di Bruxelles. Un atteggiamento che ricorda molto il sottotitolo di "Ff Ss", un vecchio film di Arbore: “Che mi hai portato a fare sopra Posillipo se non mi vuoi più bene?”



Il nostro presidente del Consiglio non perde occasione per criticare l'Unione, salvo poi andare a Ventotene per omaggiare Spinelli. Chiede una condivisione europea per affrontare il problema dell'immigrazione extracomunitaria e poi si accontenta dell'accordo con Frontex che sostanzialmente allarga gli impegni italiani fino a poche miglia dalla costa libica per recuperare i potenziali naufraghi dei famigerati barconi e consente che i nuovi migranti salvati dalle navi straniere vengano sbarcati direttamente nei nostri porti.