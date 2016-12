Renzi, i Cinque Stelle e i due forni

In realtà quando il premier – con una certa spregiudicatezza da prima repubblica - ha imboccato la strada delle maggioranze variabili, detta anche politica dei due forni (ovvero accettare senza pregiudizi i voti di chiunque sui singoli provvedimenti senza che ciò pregiudichi coerenza e stabilità dello schieramento parlamentare omogeneo al governo), ha assunto una posizione con i suoi pro ed i suoi contro. Perché nella politica dei due forni tutto funziona finché non se ne spenge uno! E quando ciò avviene, il panettiere non se la può prendere coi forni, perché la colpa è sua che non ha controllato, fatto tagliandi e manutenzione a “entrambi” i forni ma solo a quello che predilige, ovvero la sua maggioranza.



Ora è inutile strillare al complotto pentastellato, al ribaltone dei grillini, all'inaffidabilità di certe convergenze: i Cinque Stelle (che il leader del PD credeva di essersi messo in tasca, pardon nel secondo forno) hanno imparato molto dalla politica in quest'ultimo anno avendo avuto come maestro Matteo Renzi. Perché mai il premier, infatti può dire tutto e il contrario di tutto in totale impunità politica? Renzi che si dice cattolico, ma appoggia i matrimoni gay. Renzi che la Cirinnà si prende in blocco senza aggiustamenti e poi dice che la stepchild adoption fosse per lui la stralcerebbe. Renzi che il bail-in è uno schifo ma quando fu approvato a Bruxelles non obiettò nulla. Renzi che Marino sì, no , non lo so ma in fondo è meglio di no. Renzi che le pensioni non si toccano e poi manda avanti Boeri e Poletti per vedere "l'effetto che fa" cambiare le regole della reversibilità pensionistica. Insomma un vero e proprio movimentismo doppiofornista che spiazza continuamente i suoi, perennemente un passo indietro al leader, come i capigruppo del Pd Zanda e Rosato, o il vicesegretario Guerini ("le unioni civili saranno approvate integralmente, nessun problema per la maggioranza"). E ora Renzi se la prende coi Pentastellati? Ma dai, Matteo…