Quell'ammucchiata dei poteri forti

E ogni giorno si scopre una novità, tanto che l'intera vicenda ha fatto saltare quell'accordo non scritto tra Renzi e parte della magistratura di una tregua temporanea per uscire dall'emergenza Expo (sul quale pendono sospetti di corruzioni varie). Così almeno tre procure – quelle di Arezzo, Ferrara e Ancona - hanno rotto gli indugi e stanno passando al setaccio tutte le carte del papocchio salva-banche. Per non parlare della procura di Civitavecchia che sta indagando per istigazione al suicidio di Luigino d'Angelo, il pensionato dell'Enel truffato da Banca Etruria e che per questo si è tolto la vita. Ora, se si esaminano dichiarazioni, comunicati e prese di posizioni varie si scopre che ciascuno dei poteri forti coinvolti, protegge l'altro. Bankitalia nega che Consob abbia commesso qualche reato (tipo omessa vigilanza). Padoan – legato a doppio filo con Bankitalia per i suoi precedenti incarichi internazionali - difende a spada tratta l'istituto di via Nazionale e non trova di meglio che dare la colpa ai risparmiatori, un po' incauti e un po' cretini. Il governo riduce al minimo le possibilità di intervento del fondo interbancario Abi per risarcire i truffati sostenendo che l'Unione Europea ce lo vieta. Un divieto, curiosamente, violato proprio da governo e Abi per salvare dal fallimento le Banche-Pattume attingendo al Fondo di Garanzia Interbancario. Poi c'è quella Grande Finanza che, avendo saputo in anticipo – pare addirittura mesi prima!- del salva-banche non ha perso tempo per specularci sopra. Come e a chi avrà pagato quella preziosa informazione? E che dire dell'improvvida proposta del governo – poi precipitosamente ritirata- che avrebbe voluto proprio Consob alla presidenza della commissione arbitrale per decidere chi tra i risparmiatori truffati abbia diritto a un parziale rimborso? Ora se qualcuno avesse qualche dubbio sul fosco quadro appena dipinto, dovrebbe anche spiegarci per quale motivo Renzi – sfiorato dal sospetto del conflitto di interessi che, invece, tocca pesantemente Elena Boschi, uno dei suoi più influenti bracci destri- abbia annunciato, con straordinario tempismo, tre epocali interventi di riforma del mondo economico: riforma di Bankitalia, riforma della Consob e riforma del sistema creditizio. Insomma se non c'è arrosto, di fumo però ce n'è parecchio!