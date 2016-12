Quel "Paradiso per signore" un tantino prevedibile

Al paradiso delle signore (Au bonheur des dames) è pura antropologia culturale. Trattasi d'un fantastico polpettone che, nel 1883, Emile Zola consegnò alla gloria della posterità che si sarebbe di lì a poco al culto sociale del grande magazzino. Al cine e in tv ha avuto qualche discreto remake come Il tempio delle tentazioni di Julien Duvivier negli anni 30 e una serie della Bbc; e ha prestato parecchi spunti narrativi a prodotti come Velvet o Mr. Selfdrige. Nell'originale la protagonista era Denise che dopo l'improvvisa morte dei genitori, negozianti, abbandona Valognes, città natale, per trasferirsi a Parigi con i fratelli più piccoli .

In questa versione, Il paradiso delle signore (Raiuno, lunedì, prime time) l'eroina si chiama Teresa; scopre che il fidanzato machista la cornifica con la moglie del farmacista; mette il fedifrago in mutande, umiliandolo, nella piazza del paesello; e se ne scappa a Milano dallo zio mercante di stoffe il quale è in grande difficoltà proprio a causa dell'apertura del magazzini "Paradiso per signore" e viene arrestato per aver incendiato un furgone. Poi c'è una storia d'amore che l'attraversa che non vi sto a dire. Una trama tipica dei feuilleton ottocenteschi. .

Teresa, una sorta di Giovanna d'Arco agli albori del consumismo di massa, entrerà come commessa in questa sorta di Rinascente letteraria, imparerà ad emanciparsi, a stare in società, a gestire il tempo nelle pause pranzo, a vendere cappellini terribili a sciure ancor più terribili come un trader di Mediolanum: "Signora, le sta proprio come Audery Hepburn in Guerra e pace, l'ha mai vista?"; "No", risponde la sciura "però ho visto le foto su Oggi...".

Teresa impara perfino a "camminare come si deve", basculando nei corridoi con un libro in testa, mentre il padrone le suggerisce: "Si fidi delle sue gambe, braccia ferme, sguardo alto segua una linea immaginaria", che a pare più che altro un consiglio metafisico allo sceneggiatore stesso di questa fiction telefonata che pare scritta da un Teodosio Losito (quello dei polpettoni con Grako e l'Arcuri) meno colto. Ripeto: puro feuilleton. Carolina Invernizio senza l'elemento misterico, che ha visto i film di Amedeo Nazzari. Un racconto prevedibile che dà la sicurezza di un maglione di lana, appunto da grande magazino. C'è a chi piace. A me no...