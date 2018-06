Peppe Servillo, cantante degli Avion Travel

Per Peppe Servillo cantante e front man del gruppo, ospite questa settimana a "Popular", un'emozione particolare tornare ad esibirsi dal vivo. Prima del concerto all'Auditorium di Largo Mahler a Milano, dice Peppe, "c'era stata la data "zero" al teatro sociale di Piangipane dove abbiamo allestito lo spettacolo. Il pubblico è stato molto affettuoso con noi, aspettava un nuovo disco degli Avion Travel da tempo, siamo contenti di avere dato emozioni con un album di inediti, inserendo nel nuovo lavoro le esperienze personali di questi anni, avute da ognuno di noi in campo musicale. Il pubblico ti restituisce sempre il lavoro che fai, in 'Privé' ci sono nostre composizioni e sono contento di aver dato il mio contributo, non solo come cantante ma anche come autore".



In questi anni il vostro non è stato un vero e proprio silenzio discografico

No, perché abbiamo pubblicato "Danson Metropoli-Canzoni di Paolo Conte" poi c'è stato l'omaggio a Nino Rota con l'Orchestra "Toscanini" di Parma, il nostro omaggio al grande compositore, con le sue musiche scritte per il cinema. Poi ci siamo dedicati a progetti collaterali: Mario Tronco e Peppe Vergenzio hanno creato l"Orchestra di Piazza Vittorio", Ferruccio Spinetti si è dedicato al progetto "Musica Nuda" con Petra Magoni, mentre io, oltre a recitare in teatro, ho lavorato con Javier Girotto e Natalio Mangalavite.



In "Privé" c'è anche il contributo del grande Fausto Mesolella che è scomparso un anno fa.

Ci sono nel disco quattro suoi brani, speriamo di avere proseguito in uno stile che lui riconosce e che gli possa far piacere; quindi un nostro personale omaggio a Fausto che degli Avion Travel è stato l'anima; abbiamo cercato di evitare di creare un rituale vuoto nel ricordarlo, ma abbiamo solo voluto dare corpo e sostanza al lavoro. Mario Tronco ha prodotto il disco ed ha curato l'arrangiamento per il concerto.



Cosa c'è nel futuro degli Avion Travel

Abbiamo riunito il nucleo storico del gruppo una estate in tournée, ci sembra un sogno aver dato alle stampe il nuovo disco di inediti, contiamo di farlo ascoltare al pubblico nei concerti, anche oltre l'estate.



Questi prossimi concerti degli Avion Travel:

29 GIUGNO - FIESOLE (Fi) - Teatro Romano / Estate Fiesolana

2 LUGLIO - PARMA - Arena Estiva Fondazione Teatro Due

20 LUGLIO - ROMA - Estate Romana Casa del Jazz

22 LUGLIO - ANACAPRI (Na) - Piazza San Nicola

31 LUGLIO - CEGLIE MESSAPICA (Br) - Piazza Plebiscito



"Privé" è stato realizzato allo StudioSette, luogo creativo gestito da un gruppo di amici musicisti ove gli Avion Travel hanno spesso provato, con il contributo del fonico, produttore e musicista Angelo Elle, molto vicino alla band.