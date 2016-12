17 novembre 2014 Parte l’avventura Expo per le prime risorse selezionate da ManpowerGroup Prevista anche una sessione di approfondimento su processi e procedure Expo e attività di team building Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:00 - Sono 59 i primi candidati selezionati da ManpowerGroup, Official HR Premium Partner di Expo, che il 10 novembre firmeranno il contratto per poi iniziare il 12 novembre la loro missione in Expo Milano 2015.

“Expo 2015 rappresenta una grande opportunità di riscatto per il nostro Paese, la scintilla per far ripartire il motore della crescita: – sottolinea Stefano Scabbio, Presidente e Amministratore Delegato di ManpowerGroup Italia e Iberia – una sfida che l’Italia può cogliere e sfruttare al meglio, che porterà lavoro, turismo, e quindi ripresa dei consumi. ManpowerGroup, come HR Premium Partner di Expo 2015, sfrutterà quest’occasione per promuovere il talento e il merito, selezionando e formando giovani lavoratori che avranno modo di vivere un percorso professionalizzante e internazionale in un contesto dinamico, e capitalizzando questa preziosa esperienza all’interno di un programma specifico post-evento”.



In particolare, le figure selezionate saranno inserite nella Centrale operativa di comando e controllo, dove, in una prima fase, supporteranno il team nella mappatura e nell’approntamento delle procedure operative e dei modelli di gestione. Durante il live dell’Evento, poi, nell’osservanza delle procedure operative stesse, gestiranno e agiranno quali focal point per le attività del personale sul campo, monitorando l’andamento delle operazioni all’interno del sito espositivo. Inoltre, dovranno verificare le statistiche relative ai servizi e agli interventi confrontandole con i parametri di riferimento; controllare che gli impianti dotati di sensore non rilevino anomalie, attivare gli interventi quando necessario, monitorare le condizioni di sicurezza e rimanere a disposizione delle Forze dell’Ordine in caso di emergenza o interventi straordinari.