Padova,"La seduzione del volo" in mostra Omaggio al movimento Futurista

"Aeropittura. La seduzione del volo". E’ questo il titolo di una bella mostra - ospitata a Padova nelle sale dei Musei Civici Eremitani – dedicata ad un particolare filone pittorico che caratterizzò per alcuni anni il Movimento futurista. In un periodo in cui l’aviazione italiana toccava i suoi vertici tecnologici – a cavallo delle due guerre mondiali dello scorso secolo - il dinamismo e la velocità degli aerei, insieme al mito della modernità e della macchina, seppero esercitare una grande attrazione per molti artisti dell’epoca, “illuminati – come sosteneva Enrico Prampolini – da una fatalità estetico-plastica”.