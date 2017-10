Ospite a "Popular" il Maestro Gabriele Bonolis

Sicuramente impegnativo, dice Gabriele Bonolis, ma anche avvincente per noi che lo abbiamo "messo in campo", in uno scenario così suggestivo come la Piazza del Duomo di Spoleto. In un evento come quello di questa sera, tutto deve funzionare alla perfezione, non solo dal punto di vista musicale, ma anche tecnico. L'Orchestra Roma Sinfonietta ha lavorato negli anni in situazioni totalmente diverse, dimostrando tutta la sua duttilità.



Con Enrick Schwarz avete dimostrato di avere avuto un "dialogo"

E' stato entusiasmante lavorare con un personaggio come lui, dal momento che è molto aperto dal punto di vista mentale e quindi musicale, ad esempio lui considera "Le Sacre du Printemp" di StravinskIj la prima "opera tecno", ama comporre nell'ambito della musica elettronica, ma ha dimostrato pur nella sua giovane età, di essere in grado di portare l'elettronica in vari ambiti: dalla musica colta a quella popolare e direi che anche il concerto di questa sera, che ha avvicinato mondi musicali differenti, ne è una prova. Schwarz nella sua carriera si è esibito nelle più importanti sale da concerto al mondo.



Mario Biondi "ciliegina sulla torta" del progetto

Mario Biondi non ha ormai bisogno di presentazione, si è messo in gioco anche per questo progetto con la sua voce, che come saprete, si ispira ai grandi cantanti americani, veri e propri guru della black music, come Barry White Isaac Hayes e Dennis Edwards. Con "Scripted Orchestra" possiamo affermare che la sessantesima edizione del prestigioso Festival umbro si è arricchita dell'ennesima gemma.