Muorti e stramuorti, tutta l'ironia di un buon funerale

Sia che organizzino un funerale in gondola sul Canal Grande –un lusso che non tutti si posson permettere - ; sia che incentrino i cortei funebri su carrozze damascate avvolte in velluti improbabili; sia che adoperino gli alti forni con la disinvoltura di pizzaioli di successo (“Per la cremazione non ci sono problemi, nel momento del trapasso voi ci chiamate e noi siamo sempre a disposizione…”, assicurano i clienti); bè i Dell'Annos trattano la morte con un senso di simpatia e rispetto.



Muorti e stramuorti (è andato in onda su Explora, Sky 415 il mercoledì e poi la domenica, ora sul web) è un funeral reality: infila le telecamere nella vita di necrofori comuni che scandiscono la propria infallibile attività dalla preparazione della salma fino al trasporto al Camposanto, alla cremazione, alle esequie. Dei 15 addetti i maschi si occupano dei morti e le donne stanno dietro ai vivi, prefica moderna e sguardi da palpebra a mezz'asta pertinenti al contesto. Ci sono comprimari come Federico O' Caposquadra, Lello O' bello, Gabriele O' Sciupafemmine, e perfino Roberto O' Stagista. Ci sono quadretti familiari: Massimo che accompagna la moglie Susy alla visita ginecologica sul carro funebre Mercedes, o il piccolo Lorenzo che gioca col modello del carro funebre invece che con quello della Ferrari. Le inquadrature non sono sui clienti, ma sui Quartieri Spagnoli, i lungomare, i chiodi battuti sulle casse funebri mentre la cantante partenopea Nancy Coppola intona le sigle di chiusura. “Il nostro è un lavoro senza orari, senza riposo (salvo quello eterno, ndr) ma cerchiamo di farlo con un po' d'allegria”, chiosano gli “schiattamuorti”. E, in effetti, un programma che doveva molto al reality Bbc La morte ti fa boss e alla fiction Sex Feet Under, qui sfocia dalla parti di Eduardo in Napoli milionaria e di Petrolini in 47 morto che parla. E l'eco di Totò, appunto, rimbomba talmente che quando il titolare del negozio afferma: “ Si dice vedi Napoli e muori; io vi dico: venite a morire a Napoli”, be', scattano le corna apotropaiche ma pure il sorriso…