MotorSport Academy, “Il talento e il territorio”

15:00 - ManpowerGroup sarà presente al Motor Show di Bologna dal 6 al 14 dicembre per presentare MotorSport Academy, il più grande progetto imprenditoriale per la formazione in ambito MotorSport. Academy sarà la divisione Formazione di Experis MotorSport che già oggi attraverso la divisione Professional fornisce tecnici ed ingegneri ai team di Formula 1 e ai reparti MotorSport delle case automobilistiche, motociclistiche e ai loro partners.

L’Academy nasce con uno scopo ben preciso, lo sviluppo del talento e del territorio. “In molti settori, la potenzialità della forza lavoro non soddisfa le competenze richieste dalle aziende. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di colmare questo divario e la nascita della Motorsport Academy si muove proprio in questa direzione. – sottolinea Stefano Scabbio, Presidente e Amministratore Delegato di ManpowerGroup Italia e Iberia – L’Academy è una risposta concreta alle richieste sempre più esigenti dei Teams sportivi che sono alla ricerca delle risorse con le skills giuste per comporre il loro staff”.



Il modo di lavorare è cambiato, il MotorSport e soprattutto la Formula 1 sono cambiati, servono nuovi talenti, nuovi tecnici specializzati, provenienti da esperienze differenti, che portino a fattor comune l’esperienza maturata in altri contesti, anche accademici, con precise abilità peculiari del settore. I percorsi di alta formazione di Academy, saranno caratterizzati da un approccio d’insegnamento verticale che prevede attività formative pratiche e teoriche. I corsi di alta formazione saranno inizialmente quattro, Aerodinamica, CAD, Dinamica Veicolo e Power Unit, tutti della durata di 140 ore con un workshop specifico durante il corso e un progetto finale da presentare al comitato tecnico. I corsi saranno a numero chiuso con la prima edizione di ciascun Master in partenza a Marzo 2015 con termine a Giugno 2015.



Experis MotorSport si è fatta carico dell’infrastruttura per cercare di diminuire le attività di ricerca all’estero investendo in Italia e sui talenti Italiani, fornendo a loro i migliori programmi di studio, i migliori docenti e i migliori tecnici a supporto. Il processo di rilancio del territorio passa attraverso i percorsi Master dove i migliori ingegneri provenienti dall’automotive ma anche da settori vicini quali l’aerospace, il navale e il ferroviario potranno far convergere la propria carriera verso il MotorSport, ma passa anche e soprattutto attraverso la riqualificazione professionale di quelle persone che hanno sempre lavorato nel territorio e per il territorio.



Per queste persone è stato avviato un progetto che consentirà di effettuare una serie di percorsi formativi totalmente gratuiti per i corsisti al fine di mettere in aula 500 persone, formarle su specifiche tematiche del MotorSport, quali la lavorazione di materiale composito, la progettazione CAD/CAM, il machining, il controllo qualità e altre ancora al fine di dare loro i requisiti necessari per essere reintrodotti nel mercato del lavoro del territorio sfruttando la potenza della rete ManpowerGroup e i rapporti di collaborazione in essere con le aziende della MotorValley.



La riflessione che ha dato vita alla parte di formazione finanziata dell’Academy nasce dall’analisi del territorio della MotorValley, da sempre fucina di talenti, di attività imprenditoriali illuminate e deposito del più grande know how in termini di competizioni motoristiche che ha pari solo nell’Oxfordshire Inglese.



La MotorSport Academy, è infatti nata e si è sviluppata a Maranello, dove ManpowerGroup ha scelto di realizzare la sua sede principale per realizzare il miglior centro di formazione MotorSport in Europa. “Il territorio è fatto dalle persone e le persone vivono di passioni, di coinvolgimento. - sottolinea Luca Giovannini, direttore di Experis MotorSport e ideatore del progetto Academy - La prossima stagione di Formula 1 sarà la ventesima a cui parteciperò, dopo le 12 anni nel Team Ferrari dal 1995 al 2007 e poi le successive come partner in aziende di servizi per il motorsport. Sono di Maranello e profondamente radicato nel territorio e di questo ho vissuto l’epoca della fame di riscatto, l’epopea gloriosa dell’era Schumacher e ora la fase di sofferenza che non ci vede più prevalere e quindi non essere più visti come modello di riferimento. Dobbiamo cambiare, dobbiamo riportare in alto il livello della MotorValley al fine di poter attrarre investitori come avvenuto per l’Oxfordshire. Possiamo farlo solamente rinvigorendo il territorio, restituendogli quello status d’eccellenza che il mondo gli riconosceva. Solo ritornando a essere il miglior territorio possiamo auspicare di attrarre gli investitori dei mercati emergenti, che hanno il capitale economico ma non il capitale umano, quello dato dal territorio e dalle persone che lo costituiscono.” Il progetto si distingue nel panorama delle proposte formative per la forte presenza di docenti con comprovata esperienza nel settore Motorsport e vede la partecipazione di alcune delle più importanti realtà italiane a livello aziendale come Dallara Automobili. Il contributo tecnico di Dallara sarà robusto anche in fase di erogazione dei corsi, attraverso l’utilizzo della Galleria del vento e del simulatore per i Master di Aerodinamica e Dinamica veicolo e sia mediante i workshop che i loro progettisti terranno nel Master di “CAD per il MotorSport”.



La partnership con Dallara non sarà l’unica. L’Academy sta, infatti, lavorando ad altre collaborazioni con Team di Formula 1, SuperBike e MotoGP al fine di poter offrire un ulteriore contributo direttamente dalla pista e ampliare ulteriormente l’offerta formativa.



Ulteriori dettagli ed informazioni sono disponibili su academy.experismotorsport.it