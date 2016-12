20 febbraio 2015 MotorSport Academy aprele porte al talento Al via il nuovo progetto formativo dedicato a tutti coloro che sognano di lavorare nel mondo dei motori: open day il 7 marzo Tweet google 0 Invia ad un amico

15:38 - La MotorSport Academy apre al pubblico. L’appuntamento è per sabato 7 marzo nella sede di Maranello, dove i potenziali studenti potranno conoscere dal vivo le attività e le proposte formative dell’innovativo progetto dedicato esclusivamente al Motorsport. L’Academy è, infatti, la divisione formazione di Experis MotorSport, leader nella fornitura di tecnici ed ingegneri ai team partecipanti alle massime competizioni sportive in campo automobilistico e motociclistico. Un progetto nato con grandi obiettivi e aspettative, primo ed unico in Europa, che si sposa perfettamente con la vocazione all’innovazione e allo sviluppo del talento di ManpowerGroup.

La nuovissima sede di Maranello – composta da tre aule intitolate a tre grandi campioni che hanno dedicato la loro vita ai motori: Senna, Villeneuve e Simoncelli – e la straordinaria opportunità che avranno i corsisti di utilizzare le strutture messe a disposizione da Dallara –principale partner del progetto e da sempre realtà di riferimento nel settore – come la Galleria del Vento, il Simulatore di Guida e il know how dei progettisti, fanno dell’Academy un centro d'eccellenza unico all’interno della MotorValley emiliana.



Oltre ai grandi partner, il punto di forza dei Corsi di Alta Formazione in CAD, Power Unit, Aerodynamics e Vehicle Engineering, è il corpo docenti formato da figure appartenenti al mondo MotorSport e con comprovata esperienza nel settore che porteranno in aula case history legate alla strategia, al lavoro in team e al problem solving. I corsi sono stati progettati per persone in possesso di una preparazione ingegneristica accademica o derivante da esperienze lavorative nei settori automotive e aerospace che vogliono far convergere la propria carriera nel MotorSport.



Sono organizzati in formula weekend, distribuiti in un arco temporale di circa quattro mesi e saranno erogati in due edizioni ciascuno per anno, con la prima edizione in partenza ad Aprile 2015. Sono corsi a numero chiuso, a cui si accede a seguito di stretta selezione e a cui solo i più talentuosi avranno la possibilità di partecipare.



L’offerta formativa dell’Academy non si esaurisce però solo nell’Alta Formazione. Sono, infatti, in programmazione Corsi di Riqualificazione Professionale ad accesso gratuito riservati a persone disoccupate o inoccupate. Una straordinaria opportunità per arricchire il mondo del lavoro di nuove professionalità ed esperienze, reinserendo persone sul mercato attraverso i servizi di somministrazione di Experis Motorsport e delle altre divisioni di ManpowerGroup.



