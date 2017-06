Milano, in campo per dare un "calcio all'omofobia"

Un incontro ricco di significati anche extra sportivi. In campo buona tecnica e preparazione atletica per la squadra monzese, grande tenacia agonistica per le ragazze di Milano. Azioni ben combinate sono state apprezzate dal pubblico presente numeroso e partecipe sugli spalti. Il calcio d'inizio è stato affidato Regina Baresi, capitano dell'Inter.

In prima fila Diana De Marchi, organizzatrice e madrina dell'importante evento milanese: "Una partita nella quale ha vinto lo spirito sportivo, la solidarietà contro l' omofobia e ha trionfato l'amore per il calcio". L'incontro si è chiuso sulle note della storica ma sempre attuale canzone "Sebben che siamo donne paura non abbiamo", per dire no ad ogni forma di violenza sessista.