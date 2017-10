Milano, il rapper Rkomi parte per il suo primo tour

A poche settimane dall'uscita dei suo nuovo album "Io in terra" il rapper italiano Rkomi parte per il suo primo tour . Bologna, Milano, Genova, Torino sono solo alcune delle tappe che tocchera il 23enne milanese idolo degli adolescenti.

"Scrivo di getto, mi vengono così le mie canzoni" svela Rkomi, all'anagrafe Mirko Martorana. Su Youtube ha più di 2 milioni di visualizzazioni, ma i media per lui sono una novità: "Non sono mai andato in tv, mai passato in radio, sono una novità a cui mi sto ancora abituando" racconta emozionato. Il suo nuovo disco si chiama "Io in Terra" ed è uscito lo scorso 8 settembre. L'album è da più di un mese ai primi posti nella classifica dei più venduti in Italia e gode della collaborazione Marrakesh.