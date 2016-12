Matthew Lee a tutto rock 'n' roll

16:13 - "E' tempo d'altri tempi" è il nuovo singolo del pianista e cantante Matthew Lee. Fonte musicale di ispirazione sono Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Questa canzone è stata fortemente voluta perché "doveva essere il mio manifesto e rispecchiare in 3 minuti il lavoro che ho fatto negli ultimi dieci anni", spiega Lee a Tgcom24.

Come nasce “E’ tempo d’altri tempi”?

Ho sempre cantato in inglese e questa canzone nasce dall'idea di creare un brano originale che fosse in stile rock'n'roll e ovviamente avesse il testo in italiano. Doveva essere semplice ed immediata (come nella tradizione del rock'n'roll americano) ma allo stesso tempo doveva avere un messaggio. Doveva essere il mio "manifesto" e rispecchiare in 3 minuti il lavoro che ho fatto negli ultimi dieci anni. Da qui siamo partiti e ad un certo punto, inaspettatamente è venuta l'idea...



Perché ti sei innamorato del pianoforte, ricordi il tuo primo colpo di fulmine con lo strumento?

Ho cominciato a 11 anni con la musica classica a Pesaro nella mia città con il Conservatorio. Mio padre che è pianista e insegnante ha sempre amato la musica classica ma essendo fan di Elvis, in casa ho sempre respirato il rock'n'roll ed il blues... Il colpo di fulmine è arrivato a 15 anni quando ho ascoltato un disco di Little Richard: ho piazzato uno stereo sul mio piano ed ho iniziato ad esercitarmi tutto il giorno. Ricordo che mio padre mi passava degli spartiti scritti da lui a mano con le basi degli accompagnamenti ma al Conservatorio se ne sono accorti e dopo un pò mi hanno radiato.



Quali sono i tuoi punti di riferimento musicali?

Sono davvero molti gli artisti che mi hanno influenzato, i principali sono: Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elton John, Dr. John, Ray Charles e Fats Domino.



Hai un programma un album intero di inediti?

Certamente! Uscirà l'anno prossimo per l'etichetta Carosello Records...non vedo l'ora, ci abbiamo lavorato tanto quindi incrociamo le dita!



Matthew Lee ha già sulle spalle circa mille concerti. Ha suonato in tutta Europa: Italia, Belgio, Inghilterra, Francia, Svizzera, Slovenia, Olanda, Germania, e si è inoltre esibito negli Stati Uniti ed in Africa. Il Cincinnati Blues Festival in Ohio (Usa), il Summer Jumboree Festival (Senigallia; Italia), Musicultura (Recanati, Italia), Festival di Sao Vincente (Capoverde); Motor Show Di Bologna; Musikmesse di Francoforte; Blues On The Farm (Uk); il Capodanno 2005 a Roma (davanti a 150mila persone), Linton Festival (Uk), Cornbury Festival (Uk), Festival Internazionale di Hammamet (Tunisia) sono solo alcune delle importanti manifestazioni a cui Matthew Lee ha partecipato.