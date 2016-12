Mario Arcari si racconta a "Popular"

Mario Arcari oboista dell'ensemble e musicista di confine tra: classica, jazz e musica contemporanea, è gradito ospite questa settimana a "Popular". "Sono molto felice di partecipare a questo evento - dice Arcari - conobbi Gaslini negli anni 70, quando riuscimmo a fare un incontro in Conservatorio con lui, per me fu un'esperienza molto importante, dal momento che già in quel periodo amavo il jazz e che proprio a Gaslini si deve l'idea di insegnare nei Conservatori il jazz, un sogno che da lì a qualche anno si sarebbe avverato".

In una realtà come quella di “Parmafrontiere” ti trovi a tuo agio...

Sì, perché è un festival di confine tra i generi, io conosco Bonati ormai da molti anni e ci troviamo spesso in sintonia nelle scelte tra i nostri mondi musicali, poi sempre a Parma mi è capitato anche di lavorare per il teatro. Questo festival è riuscito negli anni a creare un proprio linguaggio, con musicisti di estrazione differente, che si incontrano in un unico solco musicale. Il fatto di prendere parte al progetto "Parmafrontiere Orchestra - plays Gaslini" avrà una sapore particolare per me, dal momento che non mi capita spesso di suonare con delle “big band”.

In questi anni hai portato l'oboe nel jazz e non solo

Mi piaceva il jazz, ma quando iniziai non sapevo suonare il sassofono, strumento che insieme al clarinetto ho iniziato a frequentare solo più tardi, inoltre ero interessato anche alla musica etnica, che ho amato dai tempi in cui facevo parte del “Gruppo Folk Internazionale” ensemble che forse tra i primi ha portato la musica balcanica in occidente, aprendo la strada a tanti altri artisti, che negli anni hanno attinto da questa cultura. Importante fu per me anche la collaborazione con Mauro Pagani per il disco del '78 e quella con il grande Fabrizio De Andrè, dove pur non suonando l'oboe, ho avuto a che fare con una incredibile varietà di strumenti a fiato, tutte esperienze queste che hanno influito positivamente sulla mia apertura mentale e Sulla creatività.