Maria Vittoria Corà

Maria Vittoria Corá, nata a Mantova, il 23 settembre 1990.

Laureata in Lettere e Filologia Moderna all'Università Cattolica di Milano, durante il percorso di studi, muove i primi passi nel mondo del giornalismo, facendo esperienza in giornali e radio locali.

Nel 2012 inizia a lavorare in Mediaset come stagista per Studio Aperto.

Per il telegiornale di Italia 1 realizza ogni giorno servizi a vario tema. Nell'estate del 2015 segue per la testata il Giffoni Film Festival, con collegamenti in esterna, e il 10 agosto dello stesso anno debutta alla conduzione dell'edizione delle 18.30 del tg.

Maria Vittoria - per tutti Mavi - fa parte anche della squadra di "Cotto e mangiato". Come curatrice del programma "Cotto e mangiato- Il menù del giorno", affianca la conduttrice, Tessa Gelisio, nella stesura dei copioni e prepara gli interventi degli ospiti.

Appassionata di sport, tecnologia e viaggi, per Studio Aperto ha realizzato servizi da Londra, Parigi, Berlino, New York e San Francisco.