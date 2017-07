marcello vinonuovo

Nato a Palermo, ma cresciuto a Caserta. Laureato in Filosofia a Napoli. Appassionato di attualità e politica. In direzione ostinata ho voluto fare il giornalista già da quando ero piccolo. Ho iniziato nella mia città in radio e scrivendo per un giornale locale. Poi il master in Giornalismo all’Ifg di Milano, la passione per le inchieste, le collaborazioni con settimanali e i primi contratti in radio nazionali. Sono arrivato a Mediaset nel 2007, dove ho iniziato come inviato di cronaca nel tg Studio Aperto. Poi l’agenzia NewsMediaset, quindi ho partecipato all’emozionante partenza di Tgcom24, dove ho condotto tg e approfondimenti. Nel 2013 sono passato a Videonews dove ho partecipato alla realizzazione di programmi come Matrix e Quinta Colonna. Ora sono un giornalista del Tg4 e curatore del talk, Dalla Vostra Parte, che conduco anche nella sua versione "Le Storie". Sono sposato e ho due bimbi bellissimi.