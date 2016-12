Manuel Rinaldi: "10 minuti per un disco preso di petto e nato di pancia"

13:34 - Si intitola "10 Minuti" il nuovo album del cantautore emiliano Manuel Rinaldi. Il disco vanta la produzione artistica di Fabio Ferraboschi (bassista de i Rio e importante autore di testi, tra cui Invisibili brano che ha scritto insieme a Cristiano De André) e la collaborazione alle chitarre di Cris Maramotti (ex chitarrista di Piero Pelù).

Come mai hai intitolato il disco 10 minuti?

10 minuti prende il nome dalla traccia sei del disco. Quando è nato il brano ho immediatamente capito che quello doveva essere il titolo dell’album. E' una di quelle canzoni che credo sia la punta dell’iceberg tra tutti i brani del disco, la classica ciambella col buco. Il testo è profondo, ma nello stesso tempo non ha la presunzione di esserlo, va capito e, per capirlo, bisogna entrarci davvero dentro. Non è un brano “facile” come non è semplice per tutti noi, trovare quei benedetti 10 minuti per fare due chiacchiere con il responsabile di tutto questo casino chiamato vita, con cui, ogni giorno dobbiamo lottare per salvarci la pelle! 10 minuti anche perché è un disco preso di petto e nato di pancia, vero, diretto e senza veli...insomma nato di getto in 10 minuti di ispirazione, ottime lune e genuina creatività.



Perché la scelta del primo singolo è caduto su "Cioccolata"?

Cioccolata mi sembrava un brano alla “portata di tutti”, un brano che ha tutta l’energia di cui ha bisogno per arrivare diretto all’ascoltatore. È provocatorio e ironico allo stesso tempo, il sound è estremamente coinvolgente e ha tutte le caratteristiche radiofoniche necessarie per poter diventare un vero tormentone o almeno così dicono.



Qual è il punto comune che unisce tutti i brani del disco?

Il filo conduttore che lega tutti i brani del disco è la giusta miscela di provocazione, ironia, amore, leggerezza, disincanto, ambizione e sana (auto)critica. Sono caratteristiche che andrebbero ricercate anche nella vita quotidiana per affrontare il mondo là fuori. Non sono assolutamente semplici da trovare e tantomeno da miscelare insieme secondo le corrette dosi ma, se si riesce a scoprirle, ci possono sicuramente dare una grossa mano a sopportare la vita quando picchia duro e amarla alla follia quando ci fa la corte.



Tra i brani più intimi "E continua a suonare" e "Adele" come e quando nascono esattamente?

Nascono in un momento di carica di sentimento chiamato amore. Sono due brani molto forti e personali, all’apparenza dai sentimenti diametralmente opposti, ma legati tra loro da una massiccia dose di amore e dalla voglia di liberarlo. Sono due inni alla vita, quella terrena e quella che ci aspetta chissà dove, perché nulla nasce per caso, nulla si perde se l’amore abita dentro di noi.



Cosa hai imparato dalla tua esperienza di vita a Brighton?

Brighton è arrivata in un momento non facile della mia vita, quei momenti in cui non sai più cosa devi fare e in che direzione devi andare; sì, avevo smarrito la bussola, ma avevo capito che per smuovere le acque dovevo muovermi. Così ho fatto, sono uscito dai miei confini per assaporare qualcosa di nuovo. È stata una delle scelte più azzeccate della mia vita, di colpo mi sono ritrovato ad affrontare le mie paure e di conseguenza a fare delle scelte e, quindi, ad assumermi le mie responsabilità. Sai, quando ti trovi in un paese sconosciuto e completamente solo non è facile, ma ho cercato di lasciarmi andare e accettare tutte le esperienze che mi invadevano ogni giorno, senza preconcetti o pregiudizi, e a stringere i denti quando sentivo che la malinconia o il pensiero di “non farcela” stavano prendendo il sopravvento...e come per magia tutto si è trasformato in energia pura. Quell’energia poi, l’ho sistemata per bene in una scatola, l’ho imbarcata su un aereo per l’Italia e una volta arrivata a destinazione è nato “10 minuti”.