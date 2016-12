2 aprile 2015 ManpowerGroup inaugura a Maranello la prima scuola italiana per il Motorsport Il progetto MotorSport Academy è dedicato a chi sogna di lavorare nei grandi team automobilistici e motociclistici Tweet google 0 Invia ad un amico

11:26 - Giovanni Zazzera ha quasi 32 anni, una laurea in meccanica al Politecnico di Bari, una specializzazione in ingegneria gestionale, un master di II livello in informatica e da sempre un sogno: vestire quella maglietta rossa con il Cavallino e indossare quelle cuffie da tecnico di pista. La sua passione per i motori, a due o quattro ruote non importa, lo accompagna sin da piccolo così che oggi dice di essere cresciuto con "l'odore della benzina più che con il latte". I sei mesi che lo aspettano potrebbero condurlo dritto dritto fino a quel progetto inseguito da anni. Giovanni è uno dei primi dieci talenti selezionati per la MotorSport Academy di ManpowerGroup, il primo polo formativo italiano appena inaugurato a Maranello (Modena) e dedicato esclusivamente a coloro che vogliono lavorare nel mondo dei motori.

Un'iniziativa fortemente voluta da ManpowerGroup che già oggi, attraverso la divisione Professional di Experis MotorSport, fornisce tecnici ed ingegneri ai team partecipanti alle massime competizioni sportive in campo automobilistico, motociclistico e alle aziende operanti nell’indotto.



"È un progetto ambizioso che ha l'obiettivo di esaltare la nostra vocazione allo sviluppo dei talenti e l'innovazione. Metteremo in aula delle giovani promesse con dei docenti che vengono dal mondo del Motorsport e delle partnership forti, Dallara in primis. L'obiettivo è di formarli per sei mesi e poi di collocarli nella MotorValley, un territorio che sforna eccellenze" ha spiegato Stefano Scabbio, Presidente Area Mediterranea ManpowerGroup, durante la cerimonia inaugurale, ai microfoni di Tgcom24.



La sede di Maranello, composta da tre aule dedicate a tre grandi campioni e simboli del mondo motori (Senna, Villeneuve e Simoncelli), ospiterà dal prossimo mese i primi corsi formativi in ingegneria aerodinamica, Disegno CAD e Dinamica Veicolo. Nei mesi a seguire verranno avviati ulteriori Corsi di Alta Formazione dedicati agli alti profili del settore, Corsi Professionali ad accesso gratuito finalizzati alla riqualificazione di persone disoccupate od inoccupate e workshop specialistici di approfondimento.



“Dallara investe moltissimo in formazione perché siamo convinti che in un mondo globale per essere competitivi bisogna rendere competitivo il territorio in cui ci si trova. E per farlo la cosa più importante è investire nelle persone. Crediamo nella Motor Valley e supportiamo la Motorsport Academy perché crediamo nella formazione come primo strumento per puntare sui talenti”. Queste le parole di Andrea Pontremoli, CEO & General Manager Dallara, azienda leader nel settore automotive e partner del progetto.



Nel corso dell'inaugurazione ha preso la parola pure il docente Chris Dyer, ex ingegnere prestazioni e poi ingegnere di pista con i campioni Damon Hill, Michael Schumacher e Kimi Raikkonen: "Per me è un'emozione accompagnare dei giovani talenti alla scoperta di tutte le emozioni che la pista può regalare. La competenza però, viene prima di tutto e per essere i numeri uno bisogna lavorare tanto".

