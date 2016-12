M5s e l'arte del possibile

Poi c'e' il caso Quarto: silurata la sindachessa –grillina- perche' non denuncio' i tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti comunali (ma lei sostiene di averne parlato, eccome, col movimento) tra M5s e Pd per varie settimane sono volati gli stracci. Le due formazioni politiche si sono rinfacciate vicendevolmente e simpaticamente accuse di corruzione a tutti i livelli negli enti locali. Avete piu' corrotti voi, tuonavano i triumviri di Grillo e Casaleggio. No, ci dispiace, ne avete certamente piu' voi, ribattevano dalla segreteria del partito democratico. E giu' nomi degli indagati (e dove e come e perche') in una rappresentazione schermistica fatta con le clave. Con una ciliegina sulla torta: la solidarieta' di Renzi alla Capuozzo che –secondo il premier- non si sarebbe dovuta dimettere!



Tu penseresti magari che questi due soggetti politici fossero ormai destinati a marciare su due binari paralleli per non incontrarsi mai… Invece no. Sulla cosiddetta riforma Boschi–Pd – i pentastellati hanno mantenuto una altezzosa neutralita'. Hanno, sì, presentato un disegno di legge autonomo ma non si sono certo affannati a contrapporlo efficacemente a quello proposto dal governo. Anzi, hanno quasi implorato Renzi di accogliere almeno qualcuna delle loro ipotesi di riforma costituzionale. Renzi, sordissimo, ha preferito una approvazione di strettissima misura (scarto di un solo voto) raccattando tutti i “sì” possibili, da quelli dei verdiniani a quelli degli ex montiani a quelli degli ex Forza Italia. Se la sono presa per questo i grillini? No davvero se come appare e annunciato da Di Battista, i 5 Stelle voteranno senza se e senza ma la Cirinna'. Chissa' se comprensiva di adozioni stepchild o meno. Ma questo non importa: la politica per i grillini è l'arte dell'im-possibile!