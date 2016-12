Lo scontro del futuro: Floris vs Vianello

Se si escludono le ultime tre puntate -con Sanremo e l’inizio delle nuove Iene- i due talk politici avversari si son divisi la vecchia fetta d’ascolto del Ballarò di Giovanni Floris: 12%/12,5%. Se la battono, entrambi, sul 5,5% e il 6,5% di share, in giocosa alternanza di vittorie e sconfitte. Su 20 serate di questa stagione Ballarò ne ha vinte 12 e Dimartedì 7 (e Dimartedì ha due messe in onda in meno rispetto a Ballarò). Ma l’anno scorso, su 34 puntate, il rapporto era di 32 a 2. La Rai asfaltava quasi sempre La7. Non c’era storia. Ora, invece, in viale Mazzini serpeggia una certa ansia, Houston abbiamo un problema. Perché va bene subire la mazzuolata settimanale di Maurizio Crozza al venerdì: in fondo Crozza è la reincarnazione di Lenny Bruce incrociato con Jay Leno e la Compagna della Rancia, un talento siderale. Ma va molto meno bene consentire ad un format informativo di una 'tv minore' praticamente uguale -e battezzato in Rai, peraltro- di scontrarsi ad armi pari.



La ciclicità delle palate nelle gengive comincia a diventare una nemesi per il servizio pubblico. Ora, non entrerò nel merito dei due programmi cugini, nella torpida lettura delle curve d'ascolto, dove, tra l'altro, per un guizzo alchemico, le puntate più viste sono state quelle con Marino ed Enrico Letta da Floris. Né mi soffermerò sull'appeal dei conduttori (io continuo a preferire, di molto, la tradizione di Floris: la conduzione in palissandro di Giannini non è migliorata...); ma la Rai, per evitare una lenta umiliazione ha bisogno di un piano B.



Presumibilmente, a fine stagione, il ben remunerato Giannini sarà sostituito. E non è credibile affidare l'informazione Rai della prima serata tutta a Porro. Sicchè la pazza idea che sta circolando è il ritorno di Andrea Vianello alla conduzione di Ballarò. Avvicendato alla direzione di Raitre da Daria Bignardi (scelta insolita, ma certo nel segno della discontinuità...), Vianello è rimasto col cerino in mano. Come direttore l'abbiamo spesso criticato. Ma come conduttore potrebbe essere davvero il nuovo Santoro...