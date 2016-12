Liv Charcot, quattro cosmonauti perduti nella musica

17:59 - Si può prendere in prestito il titolo di una loro canzone per descriverli: 4 “Cosmonauti perduti” nella musica, guidati dalla convinzione che l’universo sonoro sia fonte inesauribile di scoperta e sperimentazione. Quindi, meglio non affibbiare etichette quando si parla di loro, al massimo possiamo azzardare un “non solo rock”. Ecco i Liv Charcot, band italiana (molto toscana) formata da Lorenzo Cominelli (basso e voce) Tommaso Simoni (chitarra) Giulio Fagiolini (tastiere) e Nicolò Selmi (batteria). Il lancio, più terreno che spaziale, è quello del primo disco: “La Fuga”, uscito l’11 novembre e disponibile in tutti gli store digitali. Il loro viaggio inizia da qui. Un concept album che racconta 11 storie legate, e collegate anche attraverso parole ricorrenti nei testi, al tema dell’evasione.

Lorenzo, perché il desiderio di fuggire?

“Siamo in un momento storico, sociale, economico che ci opprime. Nell’album affrontiamo il tema della fuga da diversi punti di vista: c’è la fuga d’amore, la fuga come abbandono, come scelta del singolo. In tutti i casi però la fuga è intesa come spinta alla scoperta. È un invito contro ciò che è precostituito, contro le aspettative che gli altri hanno di noi a favore del coraggio di osare. Nel momento in cui si parla tanto di fuga dei cervelli, una vera e propria fuga potrebbe essere proprio quella di restare, di provarci. Evadere quindi significa cercare la propria identità, anche a costo di sganciarsi dalla rotta prestabilita per provare nuove strade”.



Come nel vostro singolo, “Cosmonauti perduti”?

“Ci sono delle teorie che sostengono che Yuri Gagarin non sia stato il primo uomo ad andare nello spazio, ma il primo a tornare. I cosmonauti perduti sono coloro, invece, che non sono mai rientrati sulla terra, di cui si sono perse le tracce. Ecco a noi piace pensare che almeno uno di loro abbia scelto e voluto con coscienza sganciarsi dalla rotta e lasciarsi andare nello spazio. È la forza di rompere gli schemi. La canzone si conclude dicendo: “noi non torneremo più”. Ma è una frase di gioia, non c’è alcuna malinconia”.



Insomma, perdonami il gioco di parole, dalla fuga non si scappa…

“ E’ proprio così, è quello che vogliamo raccontare. Tutti sentono questa esigenza. È un istinto comune, collettivo. Solo che ognuno la esprime a modo proprio”



Allora parliamo di voi. L’arte è, nella sua stessa essenza, una forma di evasione. Voi, come la esprimete?

“Nel comporre, prima di tutto. Non seguiamo metodi prestabiliti. Non ci ispiriamo a un gruppo in particolare. Di solito, prima nasce la musica, poi la traduciamo in parole. Io scrivo i testi con la collaborazione di Marco Morando e Vincenzo Moggia. Abbiamo anche voluto includere nel disco strumenti atipici per il rock puro: un violoncello, la voce di una cantante lirica giapponese, il sax. Insomma le sonorità sono tante e frutto di una continua ricerca. Ma anche la nostra attività di promozione è sempre una sperimentazione. Abbiamo appena concluso un tour nelle web radio di 23 atenei universitari, organizzato da Red&Blue Promotion in collaborazione con UStation. Inserire la nostra musica in questo contesto è stato molto stimolante. E ora siamo già di nuovo a lavoro.



Oggi andate a casa dopo le prove in sala, che disco ascoltate?

“ Abbiamo una formazione musicale diversa e questo incide anche nella scelta di ciò che ascoltiamo. Per esempio, Tommaso potrebbe scegliere un cd di musica classica, Giulio ama l’elettronica, io sono cresciuto a pane e grunge. Il nostro obiettivo è incrociare il meglio degli stili e della nostra esperienza. Quello che vorremmo fare è saper fondere i suoni del rock con quelli del buon cantautorato italiano”.



Provengono da 4 differenti pianeti musicali, i Liv Charcot, cosmonauti perduti nella musica e incontrati nello spazio comune delle loro canzoni.