LinC lancia una call for contributors per giovani blogger

17:58 - LinC, il magazine ManpowerGroup di economia e cultura del lavoro, lancia una call for contributors ai blogger che desiderano dire la loro sul tema del prossimo numero #nonèunlavoropervecchi. Dopo il successo della call per vignettisti che ha portato prima alla selezione delle vignette per la rubrica “A mano libera” e poi alla partecipazione fissa di Danilo Paparelli, LinC dà nuovamente spazio alla creatività con una nuova sfida.

Il prossimo numero, in uscita sabato 7 marzo in allegato al femminile del Corriere della Sera - Io Donna, LinC ospiterà l’articolo di un blogger che sviluppi la riflessione e stimoli il dibattito attorno al tema #nonèunlavoropervecchi.



Questa volta LinC vuole dare voce a quei giovani talenti che si esprimono con un mezzo di comunicazione di grande attualità come il blog, fatto per la condivisione della conoscenza e che presuppone il vasto confronto in rete e quindi l’apertura al dialogo. Le proposte di contributo dovranno essere di circa 2000 caratteri e dovranno essere inviate entro giovedì 5 febbraio alla redazione scrivendo all’indirizzo: linc@lincmagazine.it



Hai un’idea? Allora mano alla tastiera e mettiti subito alla prova: potresti essere tu il prossimo contributor di LinC!