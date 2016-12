Lavorare ad Expo Milano 2015: un'opportunità irripetibile

15:50 - La selezione per il personale che lavorerà a Expo Milano 2015 è partita lo scorso 8 settembre con il via alle "candidature" sul sito www.manpowergroup4expo.it. Secondo i dati diffusi da ManpowerGroup, Official HR Premium Partner che si occuperà di reclutare e gestire le persone che saranno inserite nella struttura operativa di Expo, i numeri degli aspiranti lavoratori sono da già brivido. Sono infatti oltre 150.000 le candidature ricevute a oggi e oltre 95.000 le visite al portale nella sua prima settimana di attività.

Un'opportunità di crescita professionale e di formazione che ha suscitato un eccezionale interesse soprattutto tra i giovani. Lavorare per Expo significherà infatti creare valore per la nostra comunità e il nostro sistema Paese .



A oggi è stata già individuata la squadra dei 59 Tecnici Sistemi di Gestione Grandi Eventi che verranno assunti nei primissimi giorni di novembre ma ancora molteplici sono le opportunità offerte. Sul sito www.manpowergroup4expo.it è possibile infatti consultare gli annunci per le singole posizioni e inviare il proprio CV. Si riceverà username e password che permetteranno di completare la candidatura rispondendo a 3 semplici domande.



Se il profilo sarà ritenuto in linea il candidato sarà inviato a svolgere due test di logica e un test che valuterà la conoscenza della lingua inglese.

Lo step successivo al superamento dei test consisterà in una mezza giornata di Assessment.



L’Assessment è strutturato come segue:

• Accoglienza candidati e presentazione della Posizione per la quale ti sei candidato. Visione di due video esplicativi

• Autopresentazione

• Svolgimento di due test

• Prova di gruppo

• Colloquio individuale



Se si supererà il percorso si avrà l’opportunità di iniziare il viaggio in Expo durante il quale si avrà la concreta opportunità di prendere parte a diversi momenti di formazione, lavorare in un ambiente multiculturale, sviluppare competenze a 360°, quali per esempio la capacità di lavorare in team, la capacità di comprendere e risolvere problemi di differente natura e implementare le competenze relazionali e di comunicazione.



Un’opportunità davvero unica per chi ha voglia di essere protagonista di un evento irripetibile.



Guarda l'infografica. Se vuoi ingrandire l'immagine, clicca qui.