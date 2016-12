La signorina buonasera, un lavoro che gli italiani non vogliono più fare

Chi ha visto più Elisa Silvestrin, delizioso strabismo di Venere, ultimo simbolo d’un tempo perduto in cui i programmi si porgevano educatamente; e non c’era la catch tivvù, e la tele convergente ce la sognavamo, e "digitale" era solo un aggettivo associabile all’impronta d’un pollice? La notizia è passata quasi sotto silenzio.



Ma, dalla prossima settimana, la Rai manda al macero le annunciatrici televisive, un ruolo storico da quando il 3 gennaio 1954,Fulvia Colombo veniva ripresa in diretta con un’inquadratura fissa, entre spiegava agli italiani l’avvento quasi mariano di un pugno di programmi nell’unico palinsesto. Come i commessi della Camera, i fabbri e i notai nell’era del web globalozzato, le signorine Buonasera sono diventate, oramai, anacronismi viventi. Tra l’altro - a parte la Elmi e Silvana Giacobini, direttrice di giornali che pensò bene di cancellare quell’esperienza dal curriculum- il ruolo dell’annunciatrice non ha mai portato veramente fortuna a nessuno. Era un modo per entrare in Rai e galleggiare in un lussuosoanominato. Era come entrare in banca e rimanere allo sportello.



Ricordo con fastidio, poi, il caso di Alessandra Canale (in onore, pare, della zia Gianna Maria, «occhi di pantera», ex attrice di film peplum): la "signorina" che pianse in diretta per non cedere la telecamera al rinnovamento – legittimo - nel 2003; e poi fece causa perché la Rai l’aveva privata del trucco e parrucco, e venne reintergrata nel 2010, in barba ad ogni spending review. E pesco dalla memoria anche gli straordinari momenti in cui, in onore del politicamente corretto e della "parità di genere", la Rai aprì gli annunci in video ai signorini buonasera, anche gay e stranieri. Oggi Antonio Campo Dall’Orto, rimuovendo quest’arcaismo, questa tranche di passato, ha compiuto una rivoluzione antropologica. A meno che a presentare i programmi di Raiuno non ci metta Francesco Merlo...