Juventus dottor Jekyll e mister Hyde: cosa è successo nell’intervallo?

La Juve ha perso la finale di Champions League perché ha giocato un tempo solo. Anzi in quei 47 minuti (maledetti, visti i successivi 48) i bianconeri hanno giocato da Juve nonostante la luce di Paulo Dybala non si sia mai accesa. Zidane lo temeva e lo ha ingabbiato. Se in Europa non gira lui a dovere difficile accendere Higuain, sempre spalle alla porta con Sergio Ramos come rude corazziere. Del Pipita a futura memoria di Cardiff rimangono un paio di spunti (uno l’assist a Mandzukic) e nulla più. Peccato. Peccato perché fin qua ce l’avevano portata lui, Dybala e Dani Alves. Non c’è stata gloria per nessuno dei tre al Millennium Stadium come non ce n’è stata praticamente per nessuno, eccezion fatta per Mandzukic. Marione è stato capace di prendersi la Juve sulle spalle e rimetterla in carreggiata con un gol da album Panini. Il croato ha suonato la carica, dimostrando che la Juve c’era, che non aveva paura del Real Madrid e che avrebbe potuto giocarsela fino in fondo, supplementari compresi.



Nel primo tempo Allegri ha dimostrato di aver in pugno la partita, situazione che stava innervosendo non poco i blancos. Senza un pallone da far girare velocemente Isco e Modric s’incartano, Casemiro la butta sull’agonismo e Cristiano Ronaldo si indispettisce.



Il gol di Mandzukic doveva essere l’inizio della riscossa invece è stato il canto del cigno. L’intervallo ci ha consegnato un’altra squadra. Una brutta copia di quella che è arrivata in Galles asfaltando il Barcellona. I bianconeri erano molli sulle gambe, vero, ma soprattutto “non c’erano con la testa”. Spaesati, in balia dell’evento e incapaci di imbastire un fraseggio o una ripartenza. E si torna daccapo: cosa è successo in quello spogliatoio? Finché nessuno dei presenti ne parlerà in pubblico, restiamo nel campo delle ipotesi. Appagamento o eccesso di convinzione, le più quotate. Meno accreditata la paura di vincere.



La luce Dybala non si è accesa nemmeno nella ripresa e in contemporanea si è spenta tutta la Juve. I due black out non sono collegati, sia chiaro. Sbagliato ad addossare all’argentino tutta la responsabilità. Il fatto che in barca sia andata soprattutto la difesa la dice lunga sul black-out “di testa” del gruppo.



Il Real Madrid ha fatto il suo: baricentro più alto, molta intensità e chiavi del match a Modric e Isco. La Juve si è sciolta e la deviazione decisiva di Khedira sul tiro di Casemiro ha fatto il resto. La buona sorte ha scelto il Real e la Juve è andata pian piano alla deriva.



Oggi tutti sono giustamente orgogliosi di tutti: società di giocatori, giocatori di tifosi, tifosi di società e giocatori che hanno vinto sei scudetti di fila e tre Coppe Italia. Meglio lamentarsi con la bacheca piena che con ampi spazi vuoti da spolverare. Ma se ne va la settima finale di Coppa Campioni-Champions League sulle nove giocate dalla Juventus. Se ne va quello che i tifosi della Vecchia Signora bramano più di ogni altro trofeo, sportivamente parlando. Se ne va nel peggiore dei modi, con la certezza di non aver giocato per 48 minuti. E adesso si ricomincia. La finale sarà a Kiev. E la Juve lo sappia già: se dovesse arrivarvi, c’è sempre un intervallo da superare e una ripresa. Da giocare.