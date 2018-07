Intervista a Corrado Augias autore di "Mussolini: Io Mi Difendo"

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la 61esima edizione del "Festival dei Due Mondi" di Spoleto . Gli spettacoli hanno visto complessivamente la presenza di 75mila spettatori, secondo le stime del direttore artistico Giorgio Ferrara. Tutto esaurito in Piazza Duomo per il tradizionale Concerto di Chiusura, quest'anno con la "Giovanna D'arco Al Rogo" di Arthur Honegger, con testo poetico di Paul Claudel, che ha visto l'attrice premio Oscar Marion Cotillard nel ruolo della santa. La Cotillard, approdata sul grande schermo dopo una solida esperienza teatrale, ha dimostrato al pubblico del Festival la qualità della sua recitazione. Un messa in scena musicale ma anche teatrale, con un "rogo" allestito a lato del palco del concerto, che ha aumentato l'impatto visivo della rappresentazione. Grande il successo anche della sezione prosa del Festival, in particolare con l'atteso spettacolo "Mussolini: Io mi difendo" , con un testo teatrale curato da Emilio Gentile e da Corrado Augias , "volto" notissimo del piccolo schermo, che esprime così la sua soddisfazione...

Dal punto di vista delle presenze la risposta è stata eccezionale, ci dice Augias, il Teatro Caio Melisso era sempre pieno, con il pubblico che è stato parte attiva dello spettacolo. Alla fine della rappresentazione ai presenti abbiamo chiesto di votare pro o contro Mussolini; la maggioranza si è espressa per la colpevolezza, una sola persona si è schierata per l'innocenza di Mussolini.



Cosa ha rappresentato per l'Italia Mussolini?

Mussolini , dice Augias, è stato un uomo che ha modellato la vita degli italiani per ven'anni, portando dietro si sè un strascico doloroso, quello che parte dal 25 luglio, con la fondazione della Republica Sociale.



Nel ruolo, difficile, di Mussolini, Massimo Popolizio.

Massimo Popolizio è stato bravissimo, con la sua qualità può sostenere qualsiasi parte, perchè è un attore con una lunga esperienza in campo teatrale e recentemente ha impersonato Mussolini anche al cinema.



La 62esima del "Festival Dei Due Mondi" si terrà dal 20 giugno al 14 luglio 2019.