Incontro con la talentuosa cantante jazz Letizia Onorati

"Notes and words" è il titolo del nuovo lavoro discografico della talentuosa cantante jazz leccese Letizia Onorati, per la prima volta nelle vesti anche di compositrice. In "Notes And Words" sono proprio io, "presento" me stessa e la mia idea di musica, con composizioni ed interpretazioni, dice l'artista, gradita ospite di “Jazz Meeting”.

La sua passione per la musica inizia sin da piccola e all'età di otto anni comincia a studiare canto con l'insegnante Elisabetta Guido.

Letizia ha studiato negli anni con importanti esponenti del panorama jazz nazionale e internazionale come Roberta Gambarini, Rachel Gould, Mark Sherman, Jerry Bergonzi, Francesco Petreni, Maria Laura Bigliazzi, Mauro Campobasso, Fabrizia Barresi, Bob Stoloff che la sceglie per una borsa di studio e Paolo Di Sabatino diventato suo pianista, arrangiatore e produttore artistico.

È stata solista del coro gospel "A. M. Family" e ha partecipato al progetto "Le sacrè en musique" ideato da Elisabetta Guido e dalla manager internazionale della danza Sofia Capestro. Ha collaborato con Flavio Boltro, Giovanna Famulari, Max Ionata, Mirko Signorile, Sachal Vasandani, , Barbara Errico (Italian Jazz Awards 2011), Tia Architto, Sergio Corbini.



Da maggio 2015 avvia un percorso di perfezionamento con la grande Tiziana Ghiglioni.



Ci fa piacere in particolare ospitarla in occasione del "Jazz Day 2018", dal momento che lo scorso anno ha partecipò all'iniziativa promossa dall' Unesco all' Istituto di Cultura Italiano a Bruxelles.

"Notes And Words" vede Letizia Onorati non solo nel ruolo di cantante ed interprete, ma per la prima volta, anche di compositrice.

