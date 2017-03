Il sassofonista Francesco Bearzatti nella prestigiosa cornice di Bergamo Jazz

L’americano, uno dei batteristi attualmente più quotati, presenterà il suo nuovo album "Rise of Orion" insieme al sassofonista Jon Irabagon e al bassista Yasushi Makamura, mentre il musicista friulano proporrà i brani di "This Machine Kills Fascists", tributo a Woody Guthrie e alla canzone di protesta americana, insieme ai suoi abituali partner, il trombettista Giovanni Falzone, il bassista Danilo Gallo e il batterista Zeno De Rossi.

Bearzatti è gradito ospite questa settima a "Jazz Meeting".



Francesco, dopo i tuoi progetti dedicati a Tina Modotti e a Malcolm X, c'è quello su Woody Guthrie: arte e impegno politico vanno a braccetto....

Come ho già dichiarato altre volte, dice Bearzatti, considero Tinissima un gruppo di " Combat Jazz" dedicato alle biografie musicali di personaggi impegnati, generosi, controversi e mai troppo celebrati. Le loro storie e le loro gesta mi fanno innamorare e mi ispirano nella scrittura.



Perché Woody Guthrie è riuscito a influenzare musicisti ma anche intellettuali?

Perché la maggior parte degli artisti e degli intellettuali, soprattutto di un certo periodo, sono sensibili ai temi tanto cari a W. G. Lui parlava degli ultimi, dei non aventi diritti e parola. Conduceva una vita che allora era definita da "Hobo" viaggiando nei treni merci e cercando lavoro di città in città sempre a contatto con i diseredati e gli sfruttati.



Ho l'impressione che il progetto cementi ulteriormente l'interplay del Tinissima Quartet.

Verissimo! Sono molto fortunato ad avere un gruppo composto da musicisti straordinari, creativi e sempre ispirati come Falzone, Gallo e De Rossi. Questo è il nostro 10mo anno assieme.



Fino al prossimo 26 marzo il festival, alla cui guida si sono avvicendati nel tempo personaggi come Paolo Fresu, Uri Caine ed Enrico Rava, solo per citarne alcuni, proporrà concerti ed eventi in tutta la città Bill Frisell, Regina Carter, Marilyn Mazur, Enrico Pieranunzi con la Brussels Jazz Orchestra, William Parker, Andy Sheppard, sono solo alcuni dei big che si troveranno a Bergamo, dispensando emozioni al pubblico.