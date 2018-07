IL DIARIO DI MARTA / Saluti da Giffoni

E poi arriva il momento. In cui sali sul treno per Salerno e torni a casa. No, non prendo l’aereo. Per una questione di bagagli (che sono grandi e pesanti e ripieni di scarpe) e per una questione di senso del viaggio. Sei ore ad attraversare l’Italia. Sei ore di flusso canalizzatore per rientrare in un’altra dimensione. Quella della vita “normale”. Milano, redazione, bollette, casa nuova da finire di ristrutturare, vacanze da organizzare. Il cosiddetto rientro.