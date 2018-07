IL DIARIO DI MARTA / Le anteprime di Giffoni

A Giffoni ci sono tante grandi anteprime. Quest’anno in particolare le anteprime di film che stanno avendo un successo pazzesco negli Stati Uniti. " Gli Incredibili 2 " per esempio, che da noi esce a settembre ma negli Usa è uscito a metà giugno, che sta per candidarsi a film d’animazione più visto sempre, più di "Inside Out". L’altro è " Hereditary ", il film horror firmato da Ari Aster, regista new yorkese di 31 anni al primo lungometraggio, che ha ricevuto applausi e consensi al Festival di Sundance. È il caso horror di questa estate. Ogni anno ce n’è uno. L’anno scorso " Scappa-Get out " (bellissimo), due anni fa " The Conjuring ". Eccetera eccetera.

"Hereditary" è un film horror atipico. Più disturbante che terrorizzante. Disturba la piccola Charlie, interpretata da Milly Shapiro, che interpreta una ragazzina solitaria che si diverte a sgozzare i piccioni. Disturbano le casette gotiche in miniatura che la mamma di Charlie, Annie, costruisce in maniera ossessiva. Sono le sue opere d’arte dove lei racconta la sua vita. Racconta la morte della madre, una donna con cui non parlava quasi più ma a cui “vuole un gran bene”. Ricostruisce il suo letto e il volto da defunta. Annie è interpretata da Toni Colette, che è un’attrice che io adoro. È la mamma di "Little Miss Sunshine", è bravissima a mescolare fragilità e pathos. Qui io parlerei più chiaramente di fifa. Perché Annie, che oltre a Charlie ha un altro figlio e un marito tutto d’un pezzo che ha la faccia di Gabriel Byrne, si ritrova a dover fronteggiare la maledizione della sua famiglia. Una maledizione che arriva però più dalla sua testa che da spiriti maligni.



Tutto è avvolto da un’atmosfera di ansia e terrore. Pausa. Il grande vanto di Giffoni sono le nocciole. In sala stampa ci sono cestini di nocciole buonissime. Io ne mangio almeno tre pacchi al giorno. Charlie, la bambina disturbante, è allergica alle nocciole. Tu sai dall’inizio del film che questa allergia alle nocciole la condurrà verso qualcosa di non buono. Ecco, quel qualcosa di non buono io non ve lo voglio raccontare. Un po’ perché è spoiler, un po’ perché questa notte vorrei dormire. Vi scrivo tutto questo per farvi un’ammissione. Io volevo vedere tutto questo film. Questo caso cinematografico del cinema indipendente americano, questa pellicola che segna un nuovo percorso dell’horror. Questo film che ha il 92% delle recensioni positive su Rotten Tomatoes. Però… abbiate pietà di me. Mescolate i bambini di Giffoni, la musica di "Eyes Wide Shut" di cui vi parlavo ieri, le nocciole, la faccia della bimba Charlie, le casette coi morti. Io non ce l’ho fatta. E a metà film sono uscita. Se voi avete più coraggio di me, vi prego raccontatemi come va a finire. Gli "Incredibili 2", però, l’ho visto tutto.