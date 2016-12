Il caso inumano di "Andiamo a comandare in tv"

Mosso da curiosità sociologica da qualche settimana, sul canale di Rtl 102.5 mi inoculo dosi massicce di "Andiamo a comandare" il video di tal Fabio Rovazzi di Lambrate, classe 84, youtuber sposorizzato da Fedez e JAx (nel video fanno un cameo), che ha raggiunto 43 milioni di visualizzazioni in Internet, proclamato "tormentone dell’estate". In "Andiamo a comandare" c'è un ragazzino macilento con i baffi da carabiniere, il Rovazzi appunto, che in letto d’ospedale incontra il medico, Fedez, che gli trova alti i valori dell’”andare a comandare”. Dopodiché, il ragazzo viene preso da una sorta di momentanea crisi epilettica in tutti i luoghi –una discoteca, in strada, al ristorante su un trattore (ritornello: “Col trattore in tangenziale andiamo a comandare”)- accompagnante da un tambureggiante suono elettronico. La canzone continua così per qualche minuto, poi fine. Sempre coll’”unz-unz” da discoteca in sottofondo.



E s'è talmente innervata nel tessuto culturale degli under 18 che la sua parodia, "Andiamo a scorreggiare", firmata da Manuel Aski, migliore dell’originale, ha superato i 2 milioni di visualizzazioni. Ora, mi sono sforzato di capire il perché. Ho tentato di interpretare che sotto il “comandare” vi fosse una metafora sciasciana ("cumannari è mugghi di futtiri"). O che si trattasse di un guizzo di rivolta contro le operazioni commerciali, ma il Rovazzi stesso è una squisita operazione commerciale. O che, perfino ci fosse tra le pieghe del tormentone, un messaggio ipnotico subliminale, una litania diabolica recitata a supervelocità all'incontrario. Ma nulla, non ho trovato risposta. Alla fine ho realizzato che si tratti solo una puttanata di successo, da utilizzare come metro d’intelligenza per scremare i rapporti sociali. Solo che ieri l’ho sentita canticchiare in bagno. Non era la radio, era mio figlio di anni cinque. Ho chiamato il Telefono Azzurro…