Il blocco Auditel e la lotteria della morte

La cosa è grave, ma non è seria. Come se avessero anticipato il nome del Papa durante il Conclave o rivelato l'identità segreta di Zorro. Lasciarsi scappare 4000 indirizzi di famiglie Auditel è più di un crimine è un errore, diceva Talleyrand che, comunque, non lavorava in Sipra.

Televisivamente, che il sistema di rilevazione d'ascolti si blocchi per una quindicina di giorni potrebbe preludere a una rivoluzione culturale. Potrebbe. Auditel, così com'è fatto, è un ornamento del paleolitico. Si basa sul campione di 5000 famiglie quasi sempre le stesse, tronfie e talora corruttibili (io stesso intervistai una signora-campione pugliese innamorata di Santoro, che durante Annozero faceva figurare un gruppo d'ascolto oceanico che neanche alla Nielsen o alla tombola di Natale); in più non tiene conto dello spettatore "liquido2, quello giovane e/o colto che usa la catch tv e si spara i programmi quando gli aggrada, su tablet e pc; in più attribuisce ai microascolti delle tv tematiche la stessa rilevanza qualitativa delle colate di trash di prima serata; in più spinge gli investimenti pubblicitari verso lidi sicuri, spesso abitati dai soliti programmi e dalle solite facce. Il coraggio dei pochi sperimentatori televisivi, a quel punto, o s'infrange sulla battigia degli sponsor, o s'affida, talora, alla potenza di fuoco dell'editore (di solito Sky...). Antonio Campo Dall'Orto, dg Rai, in cuor suo non vedeva l'ora di sopprimere la liturgia quotidiana della lettura delle curve d'ascolto. Che, per i più si trasforma in una sorta di autodafè: conduttori e autori in attesa ansiogena dei dati, recitazione sussurrata della messa della share con lettura pubblica dei peccati, condanna immediata o con dilazione (trasformazione del programma con immissione di nuovi autori o chiusura).



Chi ha provato l'ebrezza del dato d'ascolto mattutino sa perfettamente che parlo di una roba molto vicina a una lotteria della morte tipo Hunger Games. Questo se va male. Se va bene gioisci, ma ti rimane comunque il retropensiero del rischio d'essere sempre giudicato da quattro imbecilli col senso estetico di un paguro. Qualche collega critico tv - e il mio amico Renzo Arbore - si augura che in questi 15 giorni i dirigenti tv (a cui comunque vengono sempre consegnati ogni giorno gli ascolti falsati) si sbizzarriscano nella sperimentazione selvaggia, chessò, Uomini e donne condotto da Corrado Augias. Io aspetto Netflix, ma non m'illudo...