27 marzo 2015 Garanzia Giovani, incontro in Manpower con Marianna Thyssen e Giuliano Poletti La Commissaria Ue per l’occupazione si è confrontata con il ministro del lavoro italiano sul piano nazionale rivolto a tutti i Neet Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:17 - La Commissaria Ue per l’occupazione Marianna Thyssen e il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti hanno visitato ieri la sede romana di ManpowerGroup, la multinazionale statunitense specializzata nella gestione delle risorse umane. Sul tavolo, la Garanzia Giovani, il piano nazionale rivolto a tutti i Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, implementato in Italia quasi un anno fa. Alla visita ha partecipato anche l’Assessore al Lavoro della Regione Lazio, Lucia Valente che ha aperto la discussione con una fotografia del lavoro fatto sul territorio.

Il Ministro Poletti, dopo le critiche degli ultimi giorni, ha ribadito l’impegno del governo nel migliorare e portare avanti il programma, che registra ad oggi circa 450.000 iscritti, con una media settimanale di circa 12.000 iscritti e 8000 giovani presi in carico.



Dello stesso parere la Thyssen, che ringraziando ManpowerGroup per l’ottimo lavoro svolto, ha confermato il sostegno della Commissione Europea al governo e ha annunciato una serie di nuovi indicatori per monitorare l’attuazione del programma.



Programma, che da quanto emerso dai vertici della società statunitense, riscontra, in Italia, una frammentazione di procedure e modalità da regione a regione.



L’impegno di ManpowerGroup sarà comunque quello di continuare fornire supporto alle istituzioni regionali e alle aziende nell’orientamento specialistico, nell’ accompagnamento al lavoro e nei percorsi formativi. Percorsi che hanno già oggi ottenuto importanti risultati in termini occupazionali.

Guarda il video dell'intervista al ministro Poletti.



Guarda il video dell'intervista all'assessore lavoro Regione Lazio Lucia Valente.



Guarda il video dell'intervista al commissario europeo per il lavoro Marianne Thyssen.