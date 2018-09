Francesco Bettini racconta "Ferrara In Jazz"

Inizierà venerdì 5 ottobre con il concerto della "Tower Jazz Composers Orchestra" la ventesima edizione di "Ferrara In Jazz", i venti elementi che costituiscono la "resident band" del Torrione, coordinati da Piero Bittolo Bon e Alfonso Santimone e coadiuvati, per l'occasione, dal polistrumentista africano Kalifa Kone. Francesco Bettini, direttore artistico della manifestazione, gradito ospite a Jazz Meeting, parla così dell'importante traguardo dei 20 anni della manifestazione: "E' entusiasmante lavorare con l'obiettivo di assicurare una programmazione di alto livello che a nomi già affermati in campo internazionale".