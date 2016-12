Francesco Bettini racconta "Ferrara in Jazz"

E’ partita il 7 ottobre con un concerto del trio del pianista statunitense Harold Mabern , la 18esima edizione di " Ferrara in Jazz ". La manifestazione si concluderà a fine aprile 2017, con oltre 30 concerti animati da protagonisti assoluti del panorama internazionale e altrettante serate dedicate a talenti emergenti e novità discografiche. A parlarci di questa 18esima edizione il suo direttore artistico Francesco Bettini arrivato al guida del prestigioso festival, al termine di una lunga gavetta, in un mondo senza dubbio avvincente, ma anche difficile come quello della musica jazz.

I concerti si tengono nella suggestiva location del Torrione San Giovanni, un bastione di epoca rinascimentale, iscritto nella lunga lista dei beni Unesco. Bettini muove i primi passi nel mondo della produzione concertistica tenendo, a più riprese, corsi di "Approccio alla Musica Jazz" presso il Liceo Ariosto e l'Istituto Tecnico Ludovico Einaudi. Ed è proprio grazie a questa esperienza che, nel 1997, entra a far parte dell'Associazione Culturale Jazz Club Ferrara. I quindici anni successivi sono caratterizzati dalla partecipazione a una fitta serie di tournée italiane ed europee, che consentono a Francesco di arricchire il proprio bagaglio professionale, contribuendo alla realizzazione di numerosi eventi Dal 2014, con l'Associazione Bologna in Musica, Bettini produce anche i concerti jazz del Centro Unipol Bologna durante la stagione estiva. Nel 2015, i Jazzit Awards (referendum indetto dal bimestrale Jazzit) lo hanno eletto "Miglior Direttore Artistico".

Francesco anche per questa edizione avete creato un programma molto variegato…

Sì, perché il nostro è un festival che vuole abbracciare una fetta di pubblico più ampia possibile, senza dimenticare la qualità, caratteristica che meglio di tutto serve a far durare nel tempo qualsiasi manifestazione. Il pubblico può perdonarti tutto, ma non la banalità.

La settimana appena iniziata è particolarmente intensa per “Ferrara Jazz”...

Senza dubbio a partire dal concerto di Myra Melrford interessante pianista e compositrice ed il suo progetto denominato “Snowuy Secret” Venerdì avremo un altro concerto per noi di grande interesse, come quello con il Samuel Blaser trio, evento questo realizzato in collaborazione con il “Bologna jazz festival” Poi lunedì 7 novembre un altro nome di grande spessore nel panorama jazzistico internazionale come Randy Brecker, straordinario trombettista con una formazione che comprenderà João Mascarenhas, pianoforte e tastiere; Sergio Brandão, basso; Leonardo Susi, batteria e Marco Bosco, percussioni. Sabato 12 novembre, ore 21.30 In collaborazione con Bologna Jazz Festival sarà la volta del Buster Williams Quartet e il progetto “Something More”.

La location del festival sembra molto suggestiva...

Il Torrione San Giovanni, un bastione di epoca rinascimentale e bene Unesco, è un gioiello della nostra città ,che negli anni abbiamo contribuito a valorizzare anche attraverso la musica e gli eventi del nostro festival. In questi anni grazie anche a questa location, siamo riusciti ad essere quanto mai vicini al pubblico del jazz, che si sa è particolarmente esigente. Una scelta quella del luogo dove svolgere i concerti che, unito alla qualità di ciò che abbiamo proposto, ci ha dato grandi soddisfazioni.