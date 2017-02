Francesca Gallacci è nata a Pistoia il 24 dicembre 1979. Dopo la maturità classica, si laurea presso l’istituto di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze.

A Milano, frequenta il Master in Giornalismo della Libera Università di Lingue e Comunicazione: nel 2009, dopo diversi stage nell’ambito della carta stampata e del giornalismo televisivo, diventa professionista. Scrive per il mensile GQ e lavora presso Il Giornale, prima per la redazione degli Interni e poi per quella delle Cronache.

Nel novembre del 2013 inizia la sua esperienza a Mediaset: per Studio Aperto realizza servizi a vario tema.

Nell’agosto del 2015 debutta in conduzione.