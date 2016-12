Federico Novella

Nato a Viterbo. Giornalista professionista dal 2005. Inizia come collaboratore de Il Giornale. A Mediaset, ha lavorato nella redazione di Studio Aperto e ha partecipato alla fondazione di Tgcom24. Per tre anni è stato il conduttore di Mattino Cinque, il contenitore di approfondimento mattutino di Canale Cinque. Come si intuisce da questa biografia, ama la sintesi: "Less is more". Lo trovate anche su Twitter: @federiconovella