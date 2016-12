16 novembre 2016 18:50 Fedele Confalonieri ai giovani: "Eʼ bello superare le difficoltà, non abbiate paura" Al Salone dellʼOrientamento di Genova il presidente di Mediaset con il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori e il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti

"Studiate ragazzi, venite fuori bene dalla scuola. Non abbiate paura". E' il messaggio rivolto ai giovani dal presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, a Genova per il Salone dell'Orientamento, per aiutarli nella scelta del percorso formativo e lavorativo. Anche Paolo Liguori, direttore di Tgcom24, è intervenuto condividendo qualche trucco del mestiere con i piccoli giornalisti di domani.

"Nel vostro bagaglio culturale mettete più cose che potete anche quelle che non sono nel programma di studi. Per esempio le lingue: se uno non sa l'inglese è ormai un semianalfabeta", consiglia Confalonieri ai ragazzi che tra poco dovranno prendere importanti decisioni sul proprio futuro.



Il presidente di Mediaset incoraggia le centinaia di giovani presenti all'evento: "L'atteggiamento nei confronti del lavoro deve essere gioioso, fatelo bene, perché dire io posso fare solo il direttore generale porta al fallimento". Mai scoraggiarsi quindi ed avere fiducia nelle proprie capacità sempre, però, con umiltà "che è uno dei segreti per avere successo", continua Confalonieri.

Confalonieri ai giovani: "Eʼ bello superare le difficoltà, non abbiate paura" 1 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Confalonieri ai giovani: "E' bello superare le difficoltà, non abbiate paura" 2 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Confalonieri ai giovani: "E' bello superare le difficoltà, non abbiate paura" 3 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Confalonieri ai giovani: "E' bello superare le difficoltà, non abbiate paura" 4 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Confalonieri ai giovani: "E' bello superare le difficoltà, non abbiate paura" leggi dopo slideshow ingrandisci