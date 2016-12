Expo, i candidati Manpower protagonisti di un video storytelling

10:00 - Com’è lavorare per Expo Milano 2015? Ce lo racconta la serie di video storytelling di Manpower4Expo, #itsyourtime, realizzata da ManpowerGroup Italia che, con interviste esclusive e immagini inedite, è pronta a documentare le selezioni e il processo di impiego dei lavoratori Expo 2015.

La raccolta di video svela l’esperienza imperdibile, irripetibile e internazionale che i candidati vivranno durante il percorso che li condurrà a lavorare alla prossima Esposizione Universale. Lavorare per Expo 2015 SpA significa entrare a far parte di una squadra composta da professionisti e manager con esperienza nazionale e internazionale, che affrontano tutti la stessa sfida: creare valore per la nostra comunità, il nostro sistema Paese e per l’intero Pianeta. Le tappe del processo di selezione per partecipare a questa esperienza internazionale saranno dunque scandite e accompagnate da riprese, interviste, immagini di tutti i protagonisti.



Al fianco non solo dei candidati, ma anche dei selezionatori potremo vivere i momenti importanti del processo di selezione come ad esempio una giornata tipo del recruiter Manpower, le giornate di assessment, raccoglieremo impressioni e testimonianze dei candidati e racconteremo il primo giorno di lavoro dei talenti che saranno selezionati.



Nella prima puntata, già online, vi presentiamo anzitutto alcuni degli addetti ai lavori del team di selezione Manpower4Expo. Poi la parola passa ai candidati, alle loro impressioni e aspettative. Vi invitiamo a guardare subito la prima puntata e vi diamo appuntamento a brevissimo per il secondo video di Manpower4Expo #itsyourtime, un viaggio emozionante assieme ai canditati per Expo 2015!