Expo, accordo tra ManpowerGroup e l'Ordine dei giornalisti lombardi

In particolare, ManpowerGroup, Official HR Premium Partner di Expo Milano 2015, attraverso la propria struttura organizzativa prenderà in carico i soggetti individuati e idonei a partecipare al progetto e li inserirà in percorsi specifici, attivati ad hoc.



“Con questa iniziativa – ha affermato Stefano Scabbio, Presidente e Amministratore Delegato di ManpowerGroup Italia e Iberia – la nostra intenzione è quella di coinvolgere gli addetti alla comunicazione nella creazione di un progetto formativo e nella creazione di opportunità di lavoro che si presenteranno grazie a Expo Milano e che già coinvolge ManpowerGroup come Official HR Premium Partner”.



“Quest'accordo – ha affermato il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia Gabriele Dossena - ribadisce la nostra volontà di promuovere i valori della professione giornalistica e di contribuire alla creazione di nuove opportunità professionali per i nostri iscritti”.



Grande soddisfazione esprime anche Letizia Gonzales, past president dell'Ordine della Lombardia, che vede realizzato un percorso di promozione professionale iniziato con la ricerca presso Regione Lombardia assessorato al lavoro, di trovare una via anche per i giornalisti per poter accedere alle opportunità promosse dall'assessorato a favore degli inoccupati.



L'accordo con ManpowerGroup fa parte di un progetto pilota che, dice ancora Gonzales, “può essere lo spunto per sviluppare in futuro altre iniziative professionali ideate ad hoc per i giornalisti in momenti così drammatici per l'occupazione".



Al link http://www.manpower.it/sostegno-lavoro è possibile compilare il form per accedere al progetto.