6 di 9 Afp

Afp

Eventi 2015, tra cinema e musica: tutti i vincitori

Il 12 settembre viene consegnato il Leone d'oro della 72.ma Mostra del cinema di Venezia: vince "Desde allà", di Lorenzo Vigas. Leone d'argento per la migliore regia a Pablo Trapero per "El Clan". La Coppa Volpi per la migliore attrice è andata a Valeria Golino.