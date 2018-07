Enzo Gentile presenta "Naturalmente Pianoforte"

"Sì - dice Gentile - curando la direzione artistica della manifestazione ho raccolto una sfida importante chiamando artisti affermati ma anche giovani racchiudendo la vari performance in un cartellone omogeneo". Ad aprire la manifestazione è stato Omar Sosa, con un concerto di piano solo al Castello dei Conti Guidi a Poppi uno degli appuntamenti più suggestivi del cartellone.

Molti altri eventi ricchi di fascino dal punto di vista musicale nel vostro festival...

Venerdi 20 luglio nella Piazza Vecchia - Piazza Jacopo Landino di Pratovecchio il concerto del pianista e compositore statunitense Uri Caine, uno dei più importanti pianisti contemporanei, con uno stile unico, capace di ridefinire il linguaggio jazzistico e non solo.



A "Naturalmente Pianoforte" il jazz, la musica contemporanea, ma anche quella d'autore

Sì, il 21 luglio ospite del Festival il trio composto da Peppe Servillo-Javier Girotto-Natalio Mangalavite che riunisce ed amplia questi questi tre mondi musicali. Il pianista Remo Anzovino e il cantautore Vinicio Capossela si esibiranno per la serata di chiusura di domenica 22 luglio. Per cinque giorni, il pianoforte sarà il punto di osservazione per raccontare la musica e per sviluppare un progetto di socialità e comunicazione.

"Naturalmente Pianoforte" è organizzato dall' Associazione 'PratoVeteri' di Pratovecchio Stia in collaborazione con il Comune e l'Ente Parco delle Foreste Casentinesi. Quest'anno, la bellissima immagine del festival è stata creata per l'occasione da Nina Zilli.