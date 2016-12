E' "Fuori luogo" far commemorare Falcone al geologo Tozzi

Per chi conosce quell'autostrada odorosa di salsedine e gerbere, e profanata dai 500 chili di tritolo con cui il mafioso Brusca fece saltare Giovanni Falcone, il fatto che se ne occupi Tozzi - che di solito si occupa di stalattiti e dispute idrogeologiche - un po' stranizza. Evocare Falcone, con le solite immagini delle auto fracassate, e un'intervista all'unico sopravvissuto dell'attentato Giuseppe Costanza che fornisce per l'ennesima volta la sua versione dei fatti con i soliti aneddoti, può occupare un reportage di cronaca; ma qui c'entra come i cavoli a merenda.



Tant'è che poi Tozzi, per giustificare "l'intreccio tra la storia degli uomini e del territorio" è costretto ad evocare le guerre storiche – e mafiose - sul controllo dell'acqua; e il sacco di Palermo, l'abisso della speculazione edilizia che devastò l'immensa pianura sotto il Monte Pellegrino (con documentario d'epoca, voce possente di Arnoldo Foà); e le visite con caschetto nei sotterranei delle sorgenti idriche e nelle stanze dello scirocco parlando delle incredibili risorse del sottosuolo. La realtà è che a Tozzi il ruolo di narratore delle pietre morte, sta un po' stretto. Vorrebbe mutarsi in un mix fra Toni Capuozzo, Roberto Giacobbo e Carlo Lucarelli, mantenendo nella dialettica e nei tempi tv, la specializzazione di genius loci.



Tozzi non è nuovo a queste tracimazioni dell'ego e delle competenze. In una passata puntata, ricordo che tra un esperimento con acqua radioattiva e passaggi schizofrenici tra Matera capitale della cultura e la Terra dei Fuochi, disegnò sui finestrini di un Frecciarossa il business dei rifiuti tossici a Caserta. A parte questo, il programma non toglie nulla né aggiunge alle altre performance del tellurico Tozzi. Ed è meglio senz'altro meglio di molti altri programmi di viaggio utilizzati da improvvisati conduttori che sfruttano la trasferta per farsi la gitarella (da Blady/Roversi alla figlia di Mina, moltissimi gli esempi...)