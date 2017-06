Dalla crisi in Siria al commercio: il primo incontro tra Trump e Xi Jinping

La grave crisi in Siria in primo piano e in secondo piano il rapproto con la Russia spingono il "The Real Donald" ad intensificare il rapporto con la Cina. E' un rapporto con la stessa connotazione che già aveva durante l'amministrazione Obama: è utile, necessario e imprescindibile. Tutta la strategia sia economica che politica di Trump passa e passerà da Pechino, oltre che da Mosca. Un divorzio fra questi giganti avrebbe conseguenze devastanti sugli Usa e su tutto il mondo occidentale. In particolare aprirebbe un fronte internazionale che Trump, già impegnato sulle questioni interne, non si può permettere. Identica situazione per Xi Jinping, impegnato sul fronte domestico a costruire le condizioni per un secondo mandato.