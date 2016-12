Cristiano Arcelli a Jazz Meeting

"Suonare con loro - dice Arcelli - è stata un'esperienza altamente positiva, perché sono musicisti di valore, confrontandosi con Stefano e Bernardo, tutto risulta facile e la musica nasce spontaneamente. La nostra collaborazione iniziò per caso due anni fa un festival a Foligno in Umbria, mi fu commissionato un progetto dalla direzione artistica della manifestazione, ma la mia formazione in quel periodo non era disponibile, così creai questo trio, il concerto andò molto bene e decisi di dare vita al progetto Solaris".

Un progetto quindi che "nasce" dalla dimensione live...

In genere in tutti i concerti che facciamo c'è una ottima risposta del pubblico, la nostra formazione non è usuale dal momento che è un po' per addetti ai lavori, anche se in passato grandi del Jazz come Ornette Coleman, John Coltrane o Sonny Rollins o Bill Evans hanno deciso di dare vita ad organici di questo tipo. Penso che questi grandi musicisti che hanno fatto la storia del jazz, siano per noi una forte ispirazione e una fonte di energia che cerchiamo di sprigionare nei nostri concerti.

Come definiresti "Solaris"?

Un lavoro che è in continua evoluzione, in ogni progetto che curo cerco di assorbire ciò che abbiamo fatto insieme nelle prove per poi proporlo nei concerti; personalmente sono abituato a scrivere molto, dal momento che il mio lavoro è quello di arrangiatore, anche se in questo caso ho lasciato la 'tavolozza' in bianco, contaminando la mia musica con quella degli altri. Abbiamo scelto il titolo del famoso romanzo di Lem e del film di Tarkovskij che parla di un pianeta che ha la capacità di far nascere i ricordi, nella realtà mi interessava il rapporto secondo me forte tra i ricordi ed il fare musica, dal momento che suonando ci confrontiamo sempre con i nostri ricordi musicali, ricostruendoli e rielaborandoli ogni volta in maniera nuova.

Nel vostro progetto il pubblico rappresenta una componente essenziale...

Fondamentale direi, perché sentire la vicinanza della gente ci dà una grande forza, mi piace molto suonare nei club, quando la prima persona del pubblico è ad appena tre metri da me e la gente può cogliere nella musica sfumature che è difficile individuare in ambienti e spazi più ampi.