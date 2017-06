Cremona, arriva la "Tec-Night”: la notte bianca della tecnologia

Scolpire con la luce, colorare con i suoni, ridisegnare le architetture della città, ballare a ritmo di musica ma senza disturbare nessuno, costruire il futuro con migliaia di mattoncini Lego, scoprire aneddoti e segreti che hanno portato grandi aziende come Google, Facebook e Amazon al successo: sono solo alcune delle esperienze che potrà vivere chi sabato 10 giugno, si avventurerà alla scoperta di “Cremona Tec-Night”, la prima kermesse in Italia, in stile “notte bianca”, dedicata al mondo delle innovazioni tecnologiche.

L'evento nasce per inaugurare e valorizzare il CRIT – Polo per l'Innovazione Digitale, che intende offrire un contributo alla crescita socio-economica del territorio, ed è parte della progettualità del Consorzio CRIT nato nel 2012 dal volere delle aziende cremonesi operanti nel mondo ICT. Il principale obiettivo del Polo sarà quello di facilitare il miglior utilizzo delle tecnologie digitali a servizio delle comunità locali, e proprio per questo ha voluto organizzare un evento che, attraverso momenti pensati ad hoc e appuntamenti spettacolari (tutti gratuiti), consentirà a un pubblico eterogeneo, di vivere un'esperienza unica nel suo genere all'interno di un contesto ricco di sfaccettature storico-artistiche e culturali, e che porterà ad acquisire sempre più familiarità con un settore affascinante e in costante evoluzione.