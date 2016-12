Come si rilancia la manifattura? Le risposte di Di Vico e Viesti

20:00 - Prosegue il ciclo di incontri e dibattito promossi da ManpowerGroup all’interno della cornice “Aperitivo con l’autore”. Il 6 novembre alle ore 17.30, presso l’auditorium della sede milanese del gruppo in via Rossini, al centro ci sarà il volume di Dario Di Vico, “Cacciavite Robot e Tablet, come far ripartire le imprese”, scritto assieme a Gianfranco Viesti.



Di Vico, inviato del "Corriere della Sera", di cui è stato in passato anche vice-direttore, si confronterà con la platea, con l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Amplifon, Franco Moscetti e anche con l’Amministratore Delegato Ikea Italia, Lars Petersson. Sarà presente naturalmente il padrone di casa, Stefano Scabbio, Presidente e Amministratore Delegato ManpowerGroup Italia & Iberia. Modererà l'incontro la direttrice di LinC Magazine Serena Scarpello.



La sfida sottesa al dibattito e confronto sarà provare a rispondere alla domanda portante del volume di Vico e cioè: quali sono le politiche e gli strumenti che i governi e il sistema delle imprese devono adottare oggi per rilanciare la manifattura? Un economista e un giornalista si confrontano con questa domanda e arrivano a conclusioni assai diverse.



Gianfranco Viesti sostiene il rilancio di un'azione pubblica all'altezza delle sfide della globalizzazione, in grado di accrescere la dimensione delle imprese e di favorirne internazionalizzazione e innovazione. Dario Di Vico è per una politica industriale plurale in cui lo Stato diminuisca le tasse e passi l'iniziativa a banche, fondi di investimento e multinazionali.



Per iscriversi all'evento e per seguirlo in diretta streaming, clicca qui.